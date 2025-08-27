Sannfærandi sigur á Svíþjóð

Íslenska U16 ára landslið stúlkna í körfubolta sigraði jafnaldra sína frá Svíþjóð, 102:77, í B-deild Evrópumótsins í Istanbúl í dag.
Sigurinn þýðir að Ísland leikur við Danmörku í keppni um sæti 9-12 á morgun. Með sigri þar keppir Ísland um níunda sæti en tap þýðir leikur um 11. sæti.
Berglind Katla Hlynsdóttir úr Stjörnunni átti stórleik fyrir Ísland og skoraði 32 stig, tók sjö fráköst, gaf níu stoðsendingar og stal sex boltum.
Sigrún Sól Brjánsdóttir, liðsfélagi hennar í Stjörnunni, skoraði 16 stig og tók átta fráköst og Arna Rún Eyþórsdóttir úr Fjölni skoraði 15 stig.