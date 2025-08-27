Spurður um Jaka á fréttamannafundinum

Jaka Brodnik, leikmaður Keflavíkur, var nálægt því að komast í íslenska landsliðshópinn sem leikur í D-riðli Evrópumótsins í körfubolta í Katowice í Póllandi næstu átta daga.
Jaka, sem er fæddur í Slóveníu, fékk íslenskan ríkisborgararétt í sumar og var í kjölfarið valinn í undirbúningshópinn fyrir EM. Hann var annar tveggja síðustu sem duttu út á síðustu stundu áður en endanlegur hópur var valinn og hafði þá spilað sína fyrstu tvo landsleiki fyrir Íslands hönd.
Craig Pedersen landsliðsþjálfari var spurður um Jaka á fréttamannafundi í Katowice í dag.
„Hann er nýkominn með íslenskan ríkisborgararétt, fékk hann í raun aðeins viku áður en við hófum lokaundirbúninginn fyrir EM.
Við völdum hann í hópinn til að hann gæti verið til taks hjá okkur sem framherji eða lágvaxinn miðherji. Hann stóð sig mjög vel en okkar áætlanir með hann miðuðust við að við gætum frekar notað hann í landsleikjum okkar í nóvember og febrúar.
Við tókum hann inn í æfingahópinn svo hann gæti kynnst leikmönnunum betur og myndað tengsl við þá, en einnig til að hafa hann til taks ef einhver meiðsli yrðu í hópnum á síðustu stundu fyrir mótið.
Hann stóð sig mjög vel á æfingunum og féll vel inn í hópinn, og við eigum því alla möguleika á að nýta hann í okkar lið síðar," sagði Craig Pedersen.
Jaka er 33 ára gamall og hefur verið búsettur á Íslandi frá 2018 en hann hefur leikið með Þór í Þorlákshöfn, Tindastóli og með Keflavík frá 2021.