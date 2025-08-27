Þetta verður kannski talsverð óreiða

Sigtryggur Arnar Björnsson missti af því að komast með íslenska landsliðinu í körfuknattleik á Evrópumótið árið 2017 en nú hefur draumur hans ræst, átta árum síðar.
Sigtryggur Arnar er í tólf manna hópnum sem leikur á EM og mætir Ísrael í fyrsta leik D-riðils í Katowice í Póllandi klukkan 12 á hádegi á morgun að íslenskum tíma.
„Ég rétt missti af EM 2017 sem var sárt en að ná að komast á stórmót á ferlinum er svakalegt og þessi upplifun hefur hingað til verið dásamleg. Það er mikil stemning, umgjörðin er flott og þetta er allt annað en það sem maður er vanur," sagði Skagfirðingurinn við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.
Íslenska liðið æfði í gær og dag í Spodek-höllinni glæsilegu í Katowice.
„Þetta er allt flott, lætur manni líða vel og ég get ekki beðið. Ég held að það verði mestu lætin í okkar fólki í höllinni. Það er geggjað að hugsa til þess að spila hérna. Stuðningurinn sem Íslendingar sýna landsliðunum sínum, í fótbolta kvenna og karla og í körfunni, er algjörlega magnaður.“
Hvernig leik eigum við von á gegn Ísrael?
„Ég held að þetta verði skemmtilegur leikur fyrir augað, vonandi mikið skorað, hraður leikur, kannski talsverð óreiða, og það getur verið mjög gaman að horfa á þannig körfubolta, ef hann fer ekki út í vitleysu.
Þjálfararnir eru búnir að undirbúa okkur vel fyrir þennan leik og mér líður eins og við eigum að eiga góðan séns á móti þeim, miðað við það sem við höfum séð af þeim og það sem við erum búnir að gera sjálfir í landsleikjunum undanfarið. Ég myndi jafnvel telja okkur líklega í þessum leik.
Það var algjör stígandi í leikjunum okkar fyrir mótið og við enduðum á hörkuleik á móti Litháen sem er ein af sterkustu þjóðum í Evrópu. Við getum tekið margt úr þeim leik og fært yfir í mótið hérna í Katowice. Ég er bara bjartsýnn fyrir þessu. Við höfum allir mikla trú á þessu," sagði Sigtryggur Arnar Björnsson.