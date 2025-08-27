Þreyta er bara afsökun

Martin Hermannsson landsliðsmaður í körfuknattleik er nokkuð sáttur við að Ísland skuli hefja Evrópumótið í Katowice á að mæta Ísrael og Belgíu.
Þetta eru þær tvær þjóðir sem Ísland er talið eiga mesta möguleika á að sigra í D-riðli mótsins en Ísland mætir Ísrael í fyrsta leiknum í hádeginu á morgun, fimmtudag, og svo Belgum í hádeginu á laugardag.
„Ég held að það skipti ekki öllu máli hvernig niðurröðunin hefði verið. En samt má segja að ef við hefðum endað á því að mæta Ísrael og Belgíu þá væru meiri líkur á að þeir væru ferskari því þessi lið erum með meiri breidd en við, fleiri leikmenn með reynslu á stærra sviði í Evrópu," sagði Martin við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice.
„Það er því kannski fínt að fá þau í fyrstu tveimur leikjunum á meðan adrenalínið er í botni og orkan eins mikil og hún verður.
En á svona móti held ég að þú verðir ekki þreyttur - það er bara afsökun. Þetta er bara vika af geðveiki og ég held að spennan og adrenalínið sjái til þess að menn verði ekki þreyttir, ég vona það alla vega.
En það er flott að fá þessa fyrstu tvo leiki og sjá hvert það leiðir okkur. Við mætum hins vegar brattir í hvern einasta leik á mótinu."
Hversu vel þekkirðu til liðs Ísraels?
„Ég þekki bestu þrjá til fjóra leikmennina þeirra vel en hina minna. Þeir eru með þrjá í Euroleague og svo er Deni Avdija í NBA. Þetta er hörkulið og hinir leikmennirnir eru allir á háu gæðastigi með liðum í heimalandinu og annars staðar.
Ísraelskur körfubolti hefur alltaf verið hátt skrifaður. Þeir hafa alltaf átt lið í Euroleague og önnur lið í EuroCup, sterkustu keppnum félagsliða í Evrópu, þannig að þetta eru allt leikmenn sem kunna leikinn mjög vel.
En hins vegar vantar leikmenn hjá þeim og leikstjórnandinn þeirra spilaði bara einn leik á undirbúningstímabilinu þannig að það eru möguleikar þarna.
Við höfum farið vel yfir þá síðustu tvo daga og skoðað hvað við þurfum að gera. Það þarf allt að smella saman. Við erum Ísland og við munum ekki spila bara einhvern allt í lagi leik og vinna. Það þarf allt að ganga upp, við þurfum að hafa trú á þessu, skotin þurfa að detta, hinir þurfa að klikka á sama tíma.
Svo er þetta oftast dagsformið sem ræður og erfitt að spá og spekúlera fyrirfram. Hver dagur er öðruvísi. Þú undirbýrð þig eins vel og þú getur og svo kemur bara í ljós hvert það leiðir þig," sagði Martin Hermannsson.