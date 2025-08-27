Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.8.2025 | 8:00 | Uppfært 10:18

Uppselt á helgarleiki Íslands á EM

Íslenskt körfuboltaáhugafólk fjölmennir til Katowice næstu daga.
Íslenskt körfuboltaáhugafólk fjölmennir til Katowice næstu daga. mbl.is/Kristinn Magnússon
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Uppselt er á leiki helgarinnar í Katowice í Póllandi á Evrópumóti karla í körfuknattleik en þá leikur Ísland gegn Belgíu á laugardaginn og Póllandi á sunnudagskvöldið.

Að sögn Hannesar S. Jónssonar, framkvæmdastjóra Körfuknattleikssambands Íslands, er nær útilokað að fá miða á helgarleikina tvo.

Hins vegar er enn til nóg af miðum á leiki Íslands gegn Slóveníu þriðjudaginn 2. september og gegn Frakklandi fimmtudaginn 4. september.

Um eitt þúsund íslenskir áhorfendur eru væntanlegir á leik Íslands og Ísraels í fyrstu umferð riðilsins í Katowice á morgun, fimmtudag, klukkan 12 að íslenskum tíma. Fleiri bætast við fyrir helgina og verða ríflega 1.500 á leikjunum gegn Belgíu og Póllandi.

