Hilmar Smári Henningsson, landsliðsmaður í körfuknattleik, stefnir að því ljóst og leynt að komast í atvinnumennsku erlendis sem fyrst.
Hann var lykilmaður í Íslandsmeistaraliði Stjörnunnar síðasta vetur og sagði við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í dag að hann vonaðist til þess að leika erlendis á ný fljótlega en hann var oft orðaður við brottför frá Garðabæjarliðinu í sumar.
„Eins og er þá er ég í Stjörnunni. Það hefur komið áhugi héðan og þaðan og einhver boð en ekkert sem ég hef verið nógu spenntur fyrir. Ég er því leikmaður Stjörnunnar og við erum fyrst og fremst að stefna á annan titil í vetur.
Síðan verða hlutirnir bara að þróast og maður tekur einn dag í einu, svona eins og þetta er hérna í Póllandi.
Ég hef fulla trú á sjálfum mér og trú á að ég eigi að spila á hærra getustigi en á Íslandi. Það er alla vega markmiðið og góð frammistaða á EM væri góð leið til að láta vita af sér og koma sér lengra,“ sagði Hilmar Smári sem býr sig undir fyrsta leik Íslands á EM en hann er gegn Ísrael á hádegi á morgun að íslenskum tíma.
Hilmar, sem er 24 ára gamall bakvörður, hefur reynslu af því að leika erlendis en Hilmar lék með varaliði Valencia á Spáni í tvö ár og spilaði með Bremerhaven í þýsku B-deildinni tímabilið 2023-24.