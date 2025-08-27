Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.8.2025 | 14:15

Valdi og Gunnar búnir að gera fáránlega vel

Gunnar Már Másson er í teymi íslenska liðsins í Katowice …
Gunnar Már Másson er í teymi íslenska liðsins í Katowice sem íþrótta- og hreyfifræðingur. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Jón Axel Guðmundsson, landsliðsmaður í körfuknattleik, segir að allir tólf leikmennirnir í íslenska liðinu séu heilir og klárir í slaginn í Katowice.

„Já, við erum allir heilir og Valdi og Gunnar eru búnir að gera fáránlega vel í að halda okkur heilum allt undirbúningstímabilið,“ sagði Jón Axel við mbl.is í Katowice í dag en Ísland mætir þar Ísrael í fyrsta leik Evrópumótsins klukkan 12 á hádegi á morgun að íslenskum tíma.

Valdi er Valdimar Halldórsson sjúkraþjálfari og Gunnar er Gunnar Már Másson, íþrótta- og hreyfifræðingur, en þeir huga að heilsu liðsins ásamt Hallgrími Kjartanssyni lækni og Birni Orra Hermannssyni íþróttasálfræðiráðgjafa.

Jón Axel Guðmundsson á æfingu íslenska landsliðsins í Katowice.
Jón Axel Guðmundsson á æfingu íslenska landsliðsins í Katowice. mbl.is/Eggert Jóhannesson

„Það er gott að koma inn í mótið og vita að það séu allir heilir og geti sett eitthvað inn á gólfið. Við erum klárlega að fara í þannig mót að við þurfum tólf leikmenn sem allir gefa 100 prósent hverja einustu sekúndu inni á vellinum,“ sagði Jón Axel Guðmundsson.

Ítarlega verður rætt við Jón Axel um leikinn gegn Ísrael í Morgunblaðinu sem kemur út í fyrramálið.

