Valinn til að gera ákveðna hluti

Hilmar Smári Henningsson landsliðsmaður í körfuknattleik segir að það sé svolítið súrrealískt að vera kominn til leiks á Evrópumóti í körfubolta í fyrsta skipti.
Hilmar er í íslenska liðinu sem mætir Ísrael í fyrsta leik D-riðils Evrópumótsins í Katowice í Póllandi klukkan 12 á morgun að íslenskum tíma.
„Já, þetta er svolítið súrrealískt. En maður hefur náð að róa aðeins taugarnar með þessu prógrammi sem við erum búnir að vera í sem lið síðustu vikur, spila nokkra leiki, en tilhlökkunin er mikil að ganga inn á vettvanginn á morgun og sjá alla Íslendingana labba inn í bláu og hvítu treyjunum,"# sagði Hilmar við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.
Hvernig er tilfinningin fyrir keppnishöllinni eftir æfinguna í gær?
„Það var alveg geggjuð tilfinning og það var mjög gaman að labba loksins inn í höllina í gær. Maður var búinn að skoða hana á netinu og sjá vídeó af henni en nú er búið að merkja þetta allt með EuroBasket og fleiru tengt mótinu. Þetta var alveg geðveikt og það sem maður er búinn að bíða eftir í allt sumar."
Hvernig er undirbúningurinn búinn að vera fyrir mótið.
„Hann hefur verið mjög góður. Við vitum mjög skýrt okkar hlutverk í þessu landsliði. Ég er sjálfur með eitt hlutverk, sem er óvenjulegt hlutverk miðað við hvernig ég spila með mínu félagsliði á veturna, en þetta þroskar mann sem leikmann. Maður verður að vera tilbúinn í hvað sem er, ég verð alltaf tilbúinn þegar kallið kemur, en þetta er fyrst og fremst búið að vera ógeðslega gaman.
Það er alltaf gaman að vera með þessu liði og að fá að spila þessa leiki. Að fá að deila velli með þessum leikmönnum er heiður, ég nýt þess í botn og er að reyna að halda mér í núinu þannig að þetta verði ekki búið áður en maður veit af því.“
Eru ekki mikil viðbrigði að koma inn í þetta umhverfi úr íslensku úrvalsdeildinni?
„Þetta er öðruvísi en þegar upp er staðið er þetta bara körfubolti. Ég er góður í ákveðnum hlutum og ég er valinn í liðið til að gera ákveðna hluti sem ég geri vel í íslensku deildinni, og ég ætla líka að gera þá vel á þessu getustigi," sagði Hilmar Smári Henningsson.