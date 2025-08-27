Verður með heilt landslið í stúkunni

Íslenskir körfuboltaáhugamenn streyma í dag til Katowice í Póllandi þar sem Ísland mætir Ísrael í fyrsta leik Evrópumóts karla á morgun klukkan 12 á hádegi að íslenskum tíma.
Margir íslensku landsliðsmannanna eru með stórt bakland og þar á meðal er Hilmar Smári Henningsson en segja má að heill landsliðshópur mæti til að styðja við bakið á honum og íslenska liðinu.
„Já, svo sannarlega. Ég verð eiginlega með mitt eigið tólf manna landslið í stúkunni. Þar verða fjórir vinir, kærastan, mamma og pabbi, frænka og frændi.
Stuðningurinn sem ég fæ er ómetanlegur og ég gæti ekki þakkað þeim nóg fyrir hann,“ sagði Hilmar Smári þegar mbl.is ræddi við hann á hóteli landsliðsins í Katowice í morgun.
Þess má geta að faðir Hilmars er Henning Henningsson sem lék 30 landsleiki fyrir Ísland á árunum 1985 til 1993. Hilmar er sjálfur þegar kominn með 25 landsleiki og þá hefur systir hans, Lovísa Björt Henningsdóttir, leikið átta leiki með íslenska kvennalandsliðinu.