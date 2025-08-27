Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 27.8.2025 | 13:55

Við ætlum okkur áfram

Tilbúinn Tryggvi Snær Hlinason segir að allt sé hægt á …
Tilbúinn Tryggvi Snær Hlinason segir að allt sé hægt á EM í Katowice og segir alla einbeitinguna á fyrsta leikinn. Morgunblaðið/Eggert
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Tryggvi Snær Hlinason er í lykilhlutverki hjá íslenska karlalandsliðinu í körfuknattleik sem hefur keppni á Evrópumótinu 2025 í Katowice í Póllandi á morgun með leik gegn Ísrael í D-riðlinum.

Þetta er í annað sinn sem þessi 216 sentimetra hái bóndasonur frá Svartárkoti í Bárðardal tekur þátt á EM með íslenska landsliðinu en hann var tvítugur og lítt reyndur leikmaður Þórs á Akureyri árið 2017 þegar liðið lék á mótinu í Helsinki í Finnlandi.

Nú er hann 28 ára og hefur leikið í sterkustu deild Evrópu, þeirri spænsku, í átta ár með Valencia, Obradorio, Zaragoza og Bilbao, og vann Evrópubikar FIBA með síðastnefnda liðinu í vor.

Reynslan er því allt önnur og meiri og Craig Pedersen landsliðsþjálfari hefur getað nýtt hæð og styrk Tryggva til að koma íslenska liðinu í betri stöðu gegn sterkum mótherjum.

Tryggvi kveðst mæta til leiks á EM með mjög góða tilfinningu fyrir mótinu.

„Ég held að við höfum gert mjög vel í aðdragandanum að þessu móti og núna er komið að þessu. Maður reynir að fylgjast með fyrstu leikjum mótsins á morgun (í dag) og peppa sig enn meira upp og svo er það fyrsti leikurinn á fimmtudag,“ sagði Tryggvi þegar Morgunblaðið ræddi við hann á liðshótelinu í Katowice í gær.

Legið yfir þeim í tvo daga

Hvað þekkirðu mikið til fyrstu mótherjanna frá Ísrael?

„Við erum búnir að liggja yfir þeim í tvo daga og maður er því farinn að þekkja þá ágætlega. Ég hef spilað á móti nokkrum þeirra og þekki þá leikmenn betur, og svo unnum við þá í vináttulandsleik í Ungverjalandi fyrir tveimur árum.

Þeir eru með marga góða leikmenn og er spáð frekar góðu gengi á þessu móti. Þetta er hörkugott lið, en við erum líka með hörkugott lið og mikla orku og við ætlum okkur að taka vel á þeim.“

