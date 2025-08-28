Blátt haf í Katowice (myndasyrpa)

Mikill fjöldi stuðningsmanna íslenska karlalandsliðsins í körfuknattleik hefur lagt leið sína til Katowice í Póllandi þar sem Ísland hefur leik á EM 2025 gegn Ísrael klukkan 12 í dag.
Á stuðningsmannasvæðinu fyrir utan keppnishöllina eru íslensku stuðningsmennirnir komnir saman og ljóst að eftirvæntingin og gleðin er mikil í blíðunni í Katowice. Þeir voru byrjaðir að safnast saman á veitingastaðnum Green Point um þremur klukkutímum fyrir leik og þar stigmagnaðist stemningin með hverri mínútunni.
Eggert Jóhannesson ljósmyndari mbl.is er í Póllandi og smellti fjölda mynda af stemningunni í dag sem má sjá hér fyrir neðan: