Danski landsliðsmaðurinn áfram í Breiðholti

Zarko Jukic, danskur landsliðsmaður í körfuknattleik, hefur skrifað undir nýjan samning við ÍR og leikur því áfram með liðinu á næsta tímabili.
Zarko gekk til liðs við ÍR í nóvember 2023 og hefur verið lykilmaður hjá liðinu allar götur síðan.
„Það skiptir miklu máli fyrir okkur að halda Zarko. Hann kemur með orku, kraft og stöðugleika í liðið og er alltaf tilbúinn að leggja sig hundrað prósent fram.
Hann hefur reynslu sem nýtist ungu leikmönnunum okkar og það er mikilvægur þáttur fyrir liðið að hafa hann áfram,“ sagði Borche Ilievski, þjálfari ÍR, í tilkynningu frá félaginu.