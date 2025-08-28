Íþróttir | Körfubolti | mbl | 28.8.2025 | 17:32

Frakkar byrja með látum í riðli Íslands

Bilal Coulibaly hjá Frakklandi og Belginn Mamadou Guisse eigast við …
Bilal Coulibaly hjá Frakklandi og Belginn Mamadou Guisse eigast við í dag. AFP/Sergei Gapon

Frakkland vann afar sannfærandi sigur á Belgíu, 92:64, í fyrsta leik liðanna á EM karla í körfubolta í kvöld. Leikurinn var liður í D-riðli Íslands sem leikinn er í Katowice í Póllandi.

Frakkland náði undirtökunum snemma og var staðan í hálfleik 43:27. Var belgíska liðið aldrei líklegt til að jafna í seinni hálfleik.

Bilal Coulibaly og Elie Okobo skoruðu 12 stig hvor fyrir Frakkland en fimm leikmenn skoruðu tíu stig eða meira í jafnri frammistöðu. Hans Vanwijn skoraði 13 fyrir Belgíu.

Þá valtaði Bosnía yfir Kýpur í C-riðli á Kýpur, 91:64. Jusuf Nurkic, leikmaður Utah Jazz, skoraði 18 stig fyrir Bosníu. Konstantinos Simitzis skoraði 22 fyrir Kýpur.

