Frakkar byrja með látum í riðli Íslands

Frakkland vann afar sannfærandi sigur á Belgíu, 92:64, í fyrsta leik liðanna á EM karla í körfubolta í kvöld. Leikurinn var liður í D-riðli Íslands sem leikinn er í Katowice í Póllandi.
Frakkland náði undirtökunum snemma og var staðan í hálfleik 43:27. Var belgíska liðið aldrei líklegt til að jafna í seinni hálfleik.
Bilal Coulibaly og Elie Okobo skoruðu 12 stig hvor fyrir Frakkland en fimm leikmenn skoruðu tíu stig eða meira í jafnri frammistöðu. Hans Vanwijn skoraði 13 fyrir Belgíu.
Þá valtaði Bosnía yfir Kýpur í C-riðli á Kýpur, 91:64. Jusuf Nurkic, leikmaður Utah Jazz, skoraði 18 stig fyrir Bosníu. Konstantinos Simitzis skoraði 22 fyrir Kýpur.