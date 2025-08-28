Gaman að kasta nokkrum boltum í körfuna

Hilmar Smári Henningsson átti magnaða innkomu í leikinn gegn Ísrael á Evrópumótinu í körfubolta í Katowice í dag.
Þegar leikurinn var tapaður, staðan 74:56 fyrir Ísrael og rúmar þrjár mínútur eftir, sendi Craig Pedersen þjálfari þá Hilmar Smára, Almar Orra Atlason og Kára Jónsson inná en þeir höfðu þá ekkert komið við sögu og spiluðu þarna sínar fyrstu mínútur á stórmóti.
Með þeim inná voru Styrmir Snær Þrastarson og Sigtryggur Arnar Björnsson, þeir tveir sem höfðu spilað minnst af hinum níu í hópnum.
Þessir fimm voru afar líflegir og Hilmar nýtti tækifærið best því hann skoraði níu stig á þessum stutta kafla og Ísland minnkaði muninn í tíu stig um tíma. Hilmar endaði sem þriðji stigahæsti leikmaður Íslands í leiknum.
Strákarnir settu það mikinn skrekk í ísraelska þjálfarann að hann tók leikhlé til að reyna að rétta sína menn af.
„Já, mér finnst bara gaman að spila körfubolta og eins og ég sagði við þig um daginn, þá reyni ég að nýta tækifærið þegar það gefst, eins vel og ég get. Það voru opnanir fyrir mér og ég náði að nýta mér það," sagði Hilmar Smári við mbl.is eftir leikinn.
„Það var gott að komast inn á og fá smá snertingu við þetta, fyrst og fremst gaman að taka þátt. Mér finnst mjög gaman að spila hraðan körfubolta og það er væntanlega fyrst og fremst ástæðan fyrir því að ég er í þessu tólf manna liði, ég fitta vel inn í hraðan bolta.
Í dag voru ekki meiri not fyrir mig en þetta, sem er fullkomlega skiljanlegt. Svona var leikplanið – ég var bara tilbúinn þegar kallið kom. Það var gaman að fá að kasta nokkrum boltum í körfuna," sagði Hilmar Smári Henningsson um þessa mögnuðu byrjun sína á stórmóti í körfubolta.