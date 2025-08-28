Georgía lagði Evrópumeistarana

Georgía vann glæsilegan sigur, 83:69, á ríkjandi Evrópumeisturum Spánar í fyrstu umferð C-riðils á EM 2025 í körfuknattleik karla á Kýpur í dag.
Spánn varð Evrópumeistari í fjórða sinn á síðasta móti árið 2022 en náði sér ekki á strik í fyrsta leik í dag.
Eftir mikið jafnræði í fyrri hálfleik voru það Georgíumenn sem tóku leikinn yfir í síðari hálfleik og unnu að lokum öruggan 14 stiga sigur.
Sandro Mamukelashvili, leikmaður Toronto Raptors í NBA-deildinni, átti mjög góðan leik fyrir Georgíu en hann var stigahæstur í leiknum með 19 stig, sjö fráköst og sex stoðsendingar.
Juancho Hernangómez, sem spilaði í NBA-deildinni um langt árabil og lék aðalhlutverkið í kvikmyndinni Hustle ásamt Adam Sandler, var stigahæstur hjá Spáni með 13 stig og átta fráköst.