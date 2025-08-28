Gerum kröfu um sæti í 16-liða úrslitum

„Við gerum bara kröfu á að liðið komist áfram í sextán liða úrslitin, við erum með svo gott landslið.“
Þetta segir Heimir Snær Jónsson, körfuboltafrömuður úr Breiðabliki í Kópavogi, sem er mættur til Katowice í Póllandi til að sjá leiki Íslands á Evrópumóti karla.
Ísland mætir Ísrael í fyrsta leiknum í dag klukkan 12 á hádegi að íslenskum tíma.
„Ég er alla vega búinn að plana viku hérna og fer svo áfram til Ríga. Ég er viss um að liðið kemst áfram.
Við eigum að vera stærri en það að vonast bara eftir því að vinna leik. Við vonumst til þess að liðið komist áfram og mér finnst það algjörlega raunhæft.
Ég held að liðið sé betra en áður vegna þess að við eigum fleiri atvinnumenn og fleiri menn sem spila í sterkum deildum. Við þurfum ekkert að vera litlir í okkur.
Svo er komin mikil reynsla í þjálfarateymið, Craig Pedersen þjálfari er búinn að gera góða hluti og er með frábæra aðstoðarmenn. Við eigum að hugsa stórt og vonast til að við verðum í sextán liða úrslitunum í Ríga," sagði Heimir Snær Jónsson við mbl.is.