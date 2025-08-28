Íþróttir | Körfubolti | mbl | 28.8.2025 | 20:48

Heimamenn unnu Doncic og félaga

Luka Doncic skýtur á pólsku körfuna í kvöld.
Luka Doncic skýtur á pólsku körfuna í kvöld. Ljósmynd/FIBA

Heimamenn í Póllandi fara vel af stað í D-riðli Íslands á EM karla í körfubolta en pólska liðið sigraði það slóvenska, 105:95, í Katowice í kvöld.

Staðan í hálfleik var 47:46 fyrir Póllandi og reyndist pólska liðið sterkara í seinni hálfleiknum. Jordan Loyd, sem er fæddur í Bandaríkjunum, skoraði 32 stig fyrir Pólland og Mateusz Ponitka gerði 23.

Giannis Antetokoumpo átti stórleik.
Giannis Antetokoumpo átti stórleik. AFP/Aris Messins

Stórstjarnan Luka Doncic skoraði 34 stig og gaf níu stoðsendingar fyrir Slóveníu og Edo Muric kom sterkur af bekknum og skoraði 17 stig.

Í C-riðli á Kýpur var önnur stórstjarna áberandi er Grikkland sigraði Ítalíu, 75:66. Giannis Antetokounmpo, leikmaður Milwaukee Bucks og einn besti leikmaður NBA-deildarinnar undanfarin ár, skoraði 31 stig fyrir Grikkland. Nicolo Melli skoraði 15 fyrir Ítalíu.

