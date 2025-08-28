Heimamenn unnu Doncic og félaga

Heimamenn í Póllandi fara vel af stað í D-riðli Íslands á EM karla í körfubolta en pólska liðið sigraði það slóvenska, 105:95, í Katowice í kvöld.
Staðan í hálfleik var 47:46 fyrir Póllandi og reyndist pólska liðið sterkara í seinni hálfleiknum. Jordan Loyd, sem er fæddur í Bandaríkjunum, skoraði 32 stig fyrir Pólland og Mateusz Ponitka gerði 23.
Stórstjarnan Luka Doncic skoraði 34 stig og gaf níu stoðsendingar fyrir Slóveníu og Edo Muric kom sterkur af bekknum og skoraði 17 stig.
Í C-riðli á Kýpur var önnur stórstjarna áberandi er Grikkland sigraði Ítalíu, 75:66. Giannis Antetokounmpo, leikmaður Milwaukee Bucks og einn besti leikmaður NBA-deildarinnar undanfarin ár, skoraði 31 stig fyrir Grikkland. Nicolo Melli skoraði 15 fyrir Ítalíu.