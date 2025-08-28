Ísrael - Ísland, staðan er 36:32

Ísrael og Ísland mætast í fyrsta leik D-riðils Evrópumóts karla í körfuknattleik í Spodek Arena í Katowice í Póllandi klukkan 12.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
Belgía og Frakkland mætast í þessari sömu höll klukkan 15 og Slóvenía mætir Portúgal klukkan 18.30 en þessar sex þjóðir skipa D-riðilinn.
Lið Ísrael: 3 Khadeen Carrington, 6 Itay Segev, 8 Deni Avdija, 9 Roman Sorkin, 10 Bar Timor, 11 Yam Madar, 12 Rafi Manco, 15 Nimrod Levi, 35 Ethan Burg, 41 Tomer Ginat, 50 Yovel Zoosman, 99 Guy Palatin. Þjálfari: Ariel Beit-Halahmy.
Lið Íslands: 3 Ægir Þór Steinarsson, 5 Hilmar Smári Henningsson, 6 Jón Axel Guðmundsson, 10 Elvar Már Friðriksson, 11 Almar Orri Atlason, 12 Kári Jónsson, 14 Kristinn Pálsson, 15 Martin Hermannsson, 29 Orri Gunnarsson, 32 Tryggvi Snær Hlinason, 34 Styrmir Snær Þrastarson, 66 Sigtryggur Arnar Björnsson. Þjálfari: Craig Pedersen. Aðstoðarþjálfarar: Baldur Þór Ragnarsson og Viðar Örn Hafsteinsson.