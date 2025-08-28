Ísraelsmenn reyndust of sterkir

Ísland mátti sætta sig við ósigur gegn Ísrael, 83:71, í fyrsta leik D-riðils Evrópumóts karla í körfuknattleik í dag.
Síðar í dag mætast Belgía - Frakkland og Slóvenía - Portúgal í fyrstu umferð riðilsins en Ísland leikur næst við Belgíu klukkan 12 á hádegi á laugardaginn.
Eftir jafna byrjun þar sem Ísland komst í 6:4 skoruðu Ísraelsmenn tíu stig í röð og voru komnir í 14:6 eftir fimm mínútur. Jón Axel Guðmundsson lenti í villuvandræðum og fékk tvær villur á fyrstu þremur mínútum leiksins.
Íslenska liðið minnkaði muninn í 14:12 og 19:17 og staðan var 23:19 eftir fyrsta leikhluta. Elvar Már Friðriksson var mjög öflugur framan af og skoraði níu af fyrstu fjórtán stigunum.
Upphafsmínútur annars leikhluta voru hnífjafnar og Ísland minnkaði muninn í 24:23. En Ísrael komst sjö stigum yfir, 32:25, um leikhlutann miðjan. Martin Hermannsson var sérlega óheppinn í skotum en náði loks að skora sín fyrstu stig.
Tryggvi Snær Hlinason minnkaði muninn í 32:31 en var óheppinn á vítalínunni undir lokin og Ísrael fór með fjögurra stiga forskot inn í hálfleikinn, 36:32.
Byrjun á síðari hálfleik var hreint hræðileg fyrir íslenska liðið. Ísraelsmenn skoruðu 15 stig gegn tveimur á fyrstu fjórum mínútunum og staðan var skyndilega orðin 51:34.
En íslenska liðið lét þetta ekki brjóta sig niður og vann sig smám saman aftur inn í leikinn. Kom muninum niður í tíu stig, 56:46. Eftir mikinn barning og seiglu íslenska liðsins á lokamínútum leikhlutans komst munurinn niður í átta stig, 60:52.
Byrjunin á fjórða leikhluta var heldur ekki góð og Ísrael komst í 65:52. Það var of mikið, Ísrael náði í kjöfarið átján stiga forystu, 74:56, og þar með öllum tökum á leiknum.
Þegar þrjár mínútur voru eftir fengu minni spámenn íslenska liðisns að spreyta sig á lokakaflanum. Þeir settu hins vegar skrekk í Ísraelsmenn með því að minnka muninn í 76:66, með Styrmi Snæ og Hilmar Smára í fararbroddi, þegar enn voru tæpar tvær mínútur eftir. Hilmar skoraði níu stig á lokakaflanum.
Stig Íslands: Elvar Már Friðriksson 17, Tryggvi Snær Hlinason 13, Hilmar Smári Henningsson 9, Styrmir Snær Þrastarson 8, Jón Axel Guðmundsson 8, Kristinn Pálsson 7, Orri Gunnarsson 5, Martin Hermannsson 4.
Roman Sorkin skoraði 31 stig fyrir Ísrael og Deni Avdija 20.
Lið Ísrael: 3 Khadeen Carrington, 6 Itay Segev, 8 Deni Avdija, 9 Roman Sorkin, 10 Bar Timor, 11 Yam Madar, 12 Rafi Manco, 15 Nimrod Levi, 35 Ethan Burg, 41 Tomer Ginat, 50 Yovel Zoosman, 99 Guy Palatin. Þjálfari: Ariel Beit-Halahmy.
Lið Íslands: 3 Ægir Þór Steinarsson, 5 Hilmar Smári Henningsson, 6 Jón Axel Guðmundsson, 10 Elvar Már Friðriksson, 11 Almar Orri Atlason, 12 Kári Jónsson, 14 Kristinn Pálsson, 15 Martin Hermannsson, 29 Orri Gunnarsson, 32 Tryggvi Snær Hlinason, 34 Styrmir Snær Þrastarson, 66 Sigtryggur Arnar Björnsson. Þjálfari: Craig Pedersen. Aðstoðarþjálfarar: Baldur Þór Ragnarsson og Viðar Örn Hafsteinsson.