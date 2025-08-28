Mætt til að sjá sonarsoninn spila í Katowice

Þórunn Friðriksdóttir hefur séð marga körfuboltaleiki í Njarðvík og með íslenska landsliðinu, enda er sonarsonur hennar í liði Íslands sem leikur á EM í Katowice og sonur hennar var lengi í landsliðinu.
Hún er mætt til Katowice til að fylgjast með landsliðinu spila og ætlar að sjá alla fimm leikina.
Friðrik Ragnarsson, landsliðsmaður og síðar þjálfari um árabil, er sonur Þórunnar og ömmubarnið hennar er núverandi landsliðsmaðurinn Elvar Már Friðriksson. Saman eiga þeir feðgar 110 landsleiki að baki, Friðrik lék 31 og Elvar er kominn með 79 leiki fyrir landslið Íslands.
„Ég hef fylgt Elvari og séð hann spila síðan hann var smástrákur. Því miður hef ég ekki séð hann oft erlendis en það stendur til bóta. Nú spilar hann hérna í Póllandi með nýju liði í vetur og það verður auðvelt að fljúga hingað til að sjá hann spila," sagði Þórunn þegar mbl.is hitti hana á veitingastaðnum Green Point, miðstöð íslenska stuðningsfólksins í Katowice, í gær.
Þórunn bíður spennt eftir fyrsta leiknum gegn Ísrael sem hefst klukkan 12 að íslenskum tíma í dag.
„Ég hef fulla trú á þessu liði og finnst það hafa staðið sig rosalega vel. Það er fyrst og fremst heiður að þeir skuli vera komnir á þennan stað. Þeir eru komnir hingað og við eigum að fagna því. Ef þeir vinna leik, þá fögnum við enn meira.
Við reiknum ekkert endilega með því en ef það gerist þá verður sko gaman. Ég ætla að vera hérna allan tímann og sjá alla leikina hjá liðinu. Nú er ég hætt að vinna og geri það sem mig langar til," sagði Þórunn hlæjandi.
Og ef þeir komast áfram og fara til Lettlands, þá fylgirðu þeim væntanlega þangað?
„Já, það geri ég sko örugglega," sagði Þórunn Friðriksdóttir.