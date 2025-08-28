Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 28.8.2025 | 8:50

Með mikla líkamsburði og körfuboltagreind upp á tíu

Stjarnan Deni Avdija er algjör lykilmaður í liði Ísraels.
Stjarnan Deni Avdija er algjör lykilmaður í liði Ísraels. Ljósmynd/EuroBasket
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Blátt haf í Katowice (myndasyrpa)

» Fleiri tengdar fréttir

Deni Avdija, 24 ára gamall og 206 sentimetra hár framherji Ísraelsmanna, er hættulegasti mótherji Íslands í leik þjóðanna í Katowice í dag.

Avdija leikur með Portland Trail Blazers í NBA-deildinni og er í algjöru lykilhlutverki í liði Ísraels. Hann er ættaður frá Serbíu og faðir hans var liði Júgóslavíu sem fékk bronsverðlaun á HM 1982.

Jón Axel Guðmundsson segir að íslenska liðið þurfi að nýta sér veikleika hans og Styrmir Snær Þrastarson hefur spilað á móti Avdija.

„Avdija er virkilega góður í NBA en við höfum séð að hann er ekki góður í að fara til vinstri og ekki alltof góður í að skjóta sums staðar. Við þurfum því að þvinga hann í að gera hluti sem við höldum að sé gott fyrir okkar leik,“ sagði Jón Axel um Avdija.

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Blátt haf í Katowice (myndasyrpa)

» Fleiri tengdar fréttir
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Gæsluvarðhald framlengt: Húsleit í Dublin Helmingur arfbera viti það ekki ennþá Sunnlenskar sundlaugar koma illa út Hraðbankaræningjanum boðið að taka þátt
Fleira áhugavert
Tekur tíma að komast í gegnum þykka höfuðkúpuna Dagvörukeðjur sektaðar um 60 milljarða Ný forgangsröðun jarðganga birt í haust „Ætla ekkert að fagna þessu meira en ástæða er til“