Með mikla líkamsburði og körfuboltagreind upp á tíu

Deni Avdija, 24 ára gamall og 206 sentimetra hár framherji Ísraelsmanna, er hættulegasti mótherji Íslands í leik þjóðanna í Katowice í dag.
Avdija leikur með Portland Trail Blazers í NBA-deildinni og er í algjöru lykilhlutverki í liði Ísraels. Hann er ættaður frá Serbíu og faðir hans var liði Júgóslavíu sem fékk bronsverðlaun á HM 1982.
Jón Axel Guðmundsson segir að íslenska liðið þurfi að nýta sér veikleika hans og Styrmir Snær Þrastarson hefur spilað á móti Avdija.
„Avdija er virkilega góður í NBA en við höfum séð að hann er ekki góður í að fara til vinstri og ekki alltof góður í að skjóta sums staðar. Við þurfum því að þvinga hann í að gera hluti sem við höldum að sé gott fyrir okkar leik,“ sagði Jón Axel um Avdija.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.