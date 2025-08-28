Með sjálfstraust og bjartsýni að vopni

Það fer ekkert á milli mála að íslensku landsliðsmennirnir í körfubolta eru fullir sjálfstrausts fyrir leikinn gegn Ísrael í dag.
Samkvæmt veðbönkum eiga möguleikar Íslands á sigri í þessum fyrsta leik Evrópumótsins í Katowice að vera sáralitlir.
Mér var bent á að einn þeirra setti líkurnar 1,17 á Ísrael en 5,21 á Ísland.
Mér er sagt að það þýði að það myndi teljast gríðarlega óvænt ef íslenska liðið myndi ganga af velli í Spodek-höllinni með tvö stig í vasanum.
En ég hugsa að íslensku landsliðsmennirnir séu ekkert að velta sér upp úr þessu.
