Minn versti leikur í íslensku treyjunni

Martin Hermannsson fær koss frá eiginkonunni eftir leikinn.
Martin Hermannsson var ekki sáttur við sína frammistöðu í ósigrinum gegn Ísrael á Evrópumótinu í körfubolta í Katowice í dag.

Martin náði aðeins að skora fjögur stig úr fjórtán tilraunum og var nokkrum sinnum sérlega óheppinn þegar boltinn hreinlega snerist upp úr körfunni eftir góðar skottilraunir.

„Þetta var virkilega fúlt og svekkjandi. Það var búin að vera mikil spenna fyrir þessum leik og svo endar þetta svona. Frammistaðan hjá mér persónulega er mikil vonbrigði, það er svekkjandi að eiga hérna sinn versta landsleik í íslensku treyjunni," sagði Martin við mbl.is eftir leikinn.

Á morgun er nýr dagur

„Mér leið vel með öll skotin sem ég reyndi í fyrri hálfleik og það var erfitt að sjá boltann ekki fara niður. Þetta var einhvern veginn ofan í og upp úr. Svo voru kannski lappirnar orðnar aðeins þreyttar, við spiluðum fimm leiki á undirbúningstímabilinu en maður er að koma sér í leikformið sem þarf að vera til staðar.

Martin Hermannsson reynir að komast framhjá Deni Avdija, stjörnuleikmanni Ísraela.
En það fallega við þetta er að á morgun er nýr dagur og svo kemur næsti leikur. Hann er sá mikilvægasti. Vonandi er maður bara búinn með klikkin. Þetta fer ofan í næst," sagði Martin yfirvegaður.

„Maður var einhvern veginn alltaf að bíða eftir þessum góða kafla hjá okkur, sem við hefðum þurft til þess að hleypa meira sjálfstrausti í okkur og slá um leið Ísraelana út af laginu.

Við fengum ekki nóg af þessum stemningskörfum sem eru svo nauðsynlegar í þessari blessuðu íþrótt," sagði Martin Hermannsson.

