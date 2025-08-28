Ægir Þór Steinarsson, fyrirliði karlalandsliðsins í körfubolta, segir að liðið þurfi að núllstilla sig eftir tapið gegn Ísrael í dag og gefa allt í leikinn gegn Belgum á laugardaginn.
Ísrael vann Ísland 83:71 í fyrstu umferð EM í Katowice í Póllandi í dag og næsti leikur er við Belga sem hófu einmitt leik gegn Frökkum í Spodek-höllinni i Katowice klukkan 15.
„Sko. Fyrri hálfleikur var bara mjög fínn og hefði jafnvel getað verið svo mikið, mikið betri ef við hefðum hitt betur.
Við sköpuðum okkur alls konar færi, leikurinn var akkúrat þar sem við vildum hafa hann, hellingur af galopnum skotum," sagði Ægir þegar mbl.is ræddi við hann eftir leikinn.
„En svo var það þessi kafli í byrjun þriðja leikhluta sem fór með okkur. Við vorum alltof flatir og sóknarleikurinn alltof hægur. Þeir byrjuðu hann bara á því að skora og þetta var ekki gott.
Núna er verkefnið í veseni, við þurfum að fá alla liðsheildina með til að vinna leikina hérna. Þetta eru margir leikir og margar mínútur. En það var margt jákvætt í dag og líka hellingur sem við getum bætt."
Frammistaða varamannanna á lokakaflanum hlýtur að vera með því jákvæðara við leikinn?
„Heldur betur. Við vitum að við erum með tólf leikmenn sem geta spilað og við verðum allir klárir þegar kallið kemur og vonandi getum við notað það til að vinna leiki.“
Núna kemur ekkert annað til greina en að vinna Belgíu á laugardaginn?
„Já, nákvæmlega. Endurheimtin byrjar strax, við núllstillum okkur og horfum í allt það jákvæða sem við getum gert. Dveljum ekki við neitt, lærum af mistökunum og höldum svo áfram," sagði Ægir Þór Steinarsson.