Það er ekki hægt að byrja svona

„Það er erfitt að meta þetta svona strax eftir leik en þrátt fyrir þetta tap var margt jákvætt í okkar leik í dag," sagði miðherjinn Tryggvi Snær Hlinason við mbl.is eftir ósigurinn gegn Ísrael, 83:71, í fyrsta leik D-riðils Evrópumóts karla í körfuknattleik í Katowice í Póllandi í dag.
„Við fengum mikið af þeim skotum sem við vildum fá, en náðum ekki alveg að setja þau. Við fundum kannski ekki allt sem við vorum að leita að en þeir spiluðu líka hörkuvel og voru harðir viðureignar. Það var erfitt að eiga við þá.
En það var ótrúlega lítið sem hefði þurft að breytast í þessum leik til þess að við hefðum verið mikið nær þeim undir lokin. Í staðinn misstum við þá of langt frá okkur í byrjun seinni hálfleiks," sagði Tryggvi sem tók 14 fráköst í leiknum í dag og skoraði 13 stig.
Ísraelsmenn náðu 17 stiga forskoti í byrjun síðari hálfleiks þegar þeir breyttu stöðunni úr 36:32 í 51:34 og segja má að sá kafli hafi ráðið úrslitum. Tryggvi var sammála því.
„Það er ekki hægt að byrja seinni hálfleik fimmtán tvö á móti svona liði. Það má kannski segja að þeir hafi nýtt það sem við gáfum þeim á þessum kafla. Við spilum varnarleikinn þannig að ég er yfirleitt frekar aftarlega og Roman Sorkin, stóri maðurinn þeirra, fór að hitta vel, og það er eitthvað sem við þurfum bara að taka á kassann. Við vorum samt í þeim alveg fram á lokakaflann.
En þetta er langt mót, fjórir leikir í viðbót. Nú þurfum við að melta þennan leik í smástund og svo er það bara næsta verkefni, Belgarnir. Þeir eru að fara að spila núna þannig að það verður forvitnilegt að fylgjast með þeim - og svo er bara að taka á móti þeim á laugardaginn," sagði Tryggvi Snær Hlinason.