Rögnvaldur Hreiðarsson, hárskeri og fyrrverandi körfuboltadómari um áratuga skeið, er mættur til Katowice til að sjá íslenska landsliðið spila á EM.
Hann bíður eins og aðrir spenntur eftir leiknum gegn Ísrael sem hefst klukkan 12 að íslenskum tíma en Röggi, eins og hann er kallaður, er á sínu þriðja Evrópumóti. Hefur sem sagt séð alla leiki Íslands á EM til þessa.
„Já, ég var bæði í Berlín 2015 og í Helsinki 2017 og það var algjörlega ógleymanlegt. Sérstaklega að vera í Berlín. Það kom ekki til greina að missa af þessu. Þetta er bara þannig veisla."
Hvað heldurðu um möguleika Íslands á mótinu?
„Ég er hóflega bjartsýnn, Craig hefur náttúrulega sýnt að hann nær ótrúlega miklu út úr þessu liði. Það væri frábært að vinna leik, það myndi skipta gríðarlega miklu máli."
Er mögulegt að vinna lið Ísrael á eftir?
„Ég veit ekki nógu mikið um það en mér skilst að Belgar séu lægst skrifaðir af þeim liðum sem við mætum. Það hlýtur hins vegar að vera tækifæri til að koma á óvart á móti Ísraelsmönnum. Þeir spila víst svipaðan körfubolta og við, og það gæti hentað okkur vel. Þetta er mjög spennandi," sagði Rögnvaldur Hreiðarsson.