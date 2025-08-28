Íþróttir | Körfubolti | mbl | 28.8.2025 | 10:15

Þetta verður ekki flottara

Jón Sigurðsson og Ágúst Líndal í Katowice í dag.
Jón Sigurðsson og Ágúst Líndal í Katowice í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Blátt haf í Katowice (myndasyrpa)

» Fleiri tengdar fréttir

KR-ingarnir Jón Sigurðsson og Ágúst Líndal eru mættir til Katowice, enda ekki vanir að missa af neinu hjá íslenska karlalandsliðinu í körfuknattleik.

Þeir léku báðir með KR á árum áður, Jón reyndar fyrst með Ármanni. Jón er einn besti körfuboltamaður Íslandssögunnar en hann lék 120 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1968 til 1984.

Þeir eru bjartsýnir fyrir hönd íslenska liðsins fyrir leikinn gegn Ísrael sem hefst í Katowice klukkan 12 að íslenskum tíma.

„Við förum fullir sjálfstrausts í þennan leik. Þó Ísraelsmenn séu með NBA-leikmann og Euroleague-leikmenn þá er Ísland með leikreynt lið, byrjunarliðið er allt skipað atvinnumönnum, og við mætum í þetta af fullum krafti. Ég er sannfærður um það, hvort sem það í þessum leik eða einhverjum hinna, að okkar menn munu standa til jafns í lokin. Svo verður bara spurning hvorum megin sigurinn dettur,“ sagði Jón við mbl.is.

Er raunhæft að tala um sæti í sextán liða úrslitum?

„Já, já, tvímælalaust.“

Jón var mættur bæði á EM 2015 og 2017 og kveðst nánast aldrei missa af landsleik.

„Nei, alls ekki. Ég missti sjálfur samtals af sjö landsleikjum á sextán ára ferli með landsliðinu og hef vart misst af leik síðan!“ sagði Jón.

Ættum að geta strítt þeim

Ágúst lék líka með KR og spilaði 21 landsleik á árunum 1981 og 1982, og hann bíður spenntur eftir leiknum á eftir.

„Ég held að þetta verði skemmtilegur leikur. Þeir spila hraðan bolta eins og við og það á að henta okkar liði. Við ættum alla vega að geta strítt þeim,“ sagði Ágúst.

Þeir félagar voru afar ánægðir með stemninguna sem var þegar komin í kringum veitingastaðinn Green Point í miðborg Katowice þar sem þegar voru komin einhver hundruð Íslendinga tveimur og hálfum tíma fyrir leik.

„Þetta er bara geðveikt, og verður á eftir. Þetta verður ekki flottara. Ég held að það verði enn fleiri hérna en í Berlín og það verður mögnuð stemning í höllinni,“ sögðu þeir Jón og Ágúst.

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Blátt haf í Katowice (myndasyrpa)

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Ný forgangsröðun jarðganga birt í haust Mette Frederiksen baðst afsökunar Miklir áverkar á líkinu Fjórða hver kona á örorku í sumum árgöngum
Fleira áhugavert
Helmingur arfbera viti það ekki ennþá Verðbólga mælist 3,8% Ný forgangsröðun jarðganga birt í haust Dagvörukeðjur sektaðar um 60 milljarða