KR-ingarnir Jón Sigurðsson og Ágúst Líndal eru mættir til Katowice, enda ekki vanir að missa af neinu hjá íslenska karlalandsliðinu í körfuknattleik.
Þeir léku báðir með KR á árum áður, Jón reyndar fyrst með Ármanni. Jón er einn besti körfuboltamaður Íslandssögunnar en hann lék 120 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1968 til 1984.
Þeir eru bjartsýnir fyrir hönd íslenska liðsins fyrir leikinn gegn Ísrael sem hefst í Katowice klukkan 12 að íslenskum tíma.
„Við förum fullir sjálfstrausts í þennan leik. Þó Ísraelsmenn séu með NBA-leikmann og Euroleague-leikmenn þá er Ísland með leikreynt lið, byrjunarliðið er allt skipað atvinnumönnum, og við mætum í þetta af fullum krafti. Ég er sannfærður um það, hvort sem það í þessum leik eða einhverjum hinna, að okkar menn munu standa til jafns í lokin. Svo verður bara spurning hvorum megin sigurinn dettur,“ sagði Jón við mbl.is.
Er raunhæft að tala um sæti í sextán liða úrslitum?
„Já, já, tvímælalaust.“
Jón var mættur bæði á EM 2015 og 2017 og kveðst nánast aldrei missa af landsleik.
„Nei, alls ekki. Ég missti sjálfur samtals af sjö landsleikjum á sextán ára ferli með landsliðinu og hef vart misst af leik síðan!“ sagði Jón.
Ágúst lék líka með KR og spilaði 21 landsleik á árunum 1981 og 1982, og hann bíður spenntur eftir leiknum á eftir.
„Ég held að þetta verði skemmtilegur leikur. Þeir spila hraðan bolta eins og við og það á að henta okkar liði. Við ættum alla vega að geta strítt þeim,“ sagði Ágúst.
Þeir félagar voru afar ánægðir með stemninguna sem var þegar komin í kringum veitingastaðinn Green Point í miðborg Katowice þar sem þegar voru komin einhver hundruð Íslendinga tveimur og hálfum tíma fyrir leik.
„Þetta er bara geðveikt, og verður á eftir. Þetta verður ekki flottara. Ég held að það verði enn fleiri hérna en í Berlín og það verður mögnuð stemning í höllinni,“ sögðu þeir Jón og Ágúst.