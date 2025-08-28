Þurfti liðsheild til að stöðva Tryggva Hlinason

„Það þurfti samstillta liðsheild til að stöðva Tryggva Hlinason," sagði Roman Sorkin, besti maður Ísraelsmanna, eftir sigurinn á Íslandi á Evrópumótinu í körfubolta í Katowice í dag.
Ísrael sigraði, 83:71, en Tryggvi var mjög afgerandi á báðum endum vallarins. Hann skoraði 13 stig og tók 14 fráköst.
„Sigurinn er það sem skiptir mestu máli og það er langt mót framundan. Við þurftum á samstilltri liðsheild að halda til að stöðva Tryggva Hlinason. Hann er ótrúlegur leikmaður og það var skemmtilegt að spila á móti honum," sagði Sorkin á fréttamannafundinum eftir leikinn.
Sorkin átti sannkallaðan stórleik og skoraði 31 stig.
„Það var ekki auðvelt að fást við islenska liðið en ég er ánægður með að við fundum réttu leiðina í síðari hálfleik. Við verðum betri í næstu leikjum en það var afar mikilvægt að ná þessum fyrsta sigri," sagði Ariel Beit-Halahmy þjálfari Ísraelsmanna á fundinum.