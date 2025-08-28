Úr grunngildum og í örvæntingarleik

Elvar Már Friðriksson landsliðsmaður í körfuknattleik segir að byrjun á síðari hálfleik gegn Ísrael á Evrópumótinu í Katowice í dag hafi ráðið úrslitum í leiknum.
Ísrael breytti þá stöðunni úr 36:32 í 51:34 og var með örugga forystu eftir það. Leikurinn endaði 83:71.
„Ég myndi segja að það sem réði úrslitum var hvernig við komum út í síðari hálfleikinn. Þeir fóru á eitthvert 15:2 skrið og þá var munurinn kominn í 14-17 stig. Við vorum þar með búnir að grafa okkur ofan í holu og þurftum að fara í einhvern eltingaleik.
Þurftum að detta út úr okkar grunngildum og fara í einhvern örvæntingarleik sem reyndist ekki vel, sagði Elvar við mbl.is en hann var stigahæstur í dag með 17 stig og skoraði 9 þeirra í fyrsta leikhluta.
„Við náðum einhvern veginn aldrei okkar flæði í leiknum en við spiluðum á móti hörkuliði í dag og réðum illa við tveggja manna leikinn hjá Avdija og Sorkin í dag. Sorkin náði að teygja á okkur á gólfinu og fara hringinn líka, þannig að þeir fundu það sem þeir vildu og við fundum ekki lausnir við því.
En við verðum að læra af þessu og gíra okkur upp fyrir næsta leik. Nú erum við einmitt að fara að horfa á Belgana spila gegn Frökkum.
Síðan förum við aðeins yfir þeirra leik í kvöld og svo tökum við stöðuna. Það þýðir ekkert að hengja haus, við megum ekki fara of hátt upp ef við vinnum og ekki of lágt ef við töpum. Þetta er langt mót, við erum rétt að byrja, þannig að við erum brattir áfram," sagði Elvar Már Friðriksson.