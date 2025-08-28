Við sáum eiginlega bara Íslendinga

Guðbjörg Norðfjörð, fyrrverandi formaður Körfuboltasambands Íslands og þar á undan varaformaður um árabil, er komin til Katowice og ætlar bara að skemmta sér að þessu sinni, enda laus við skyldustörfin.
„Við erum hérna saman fólk úr Húnavatnssýslunni. Vinkona mín hún Guðbjörg, svo hann Mási sem er þaðan líka. Svo eru hérna maðurinn minn og dóttir mín, og við erum komin hingað til þess að hafa það næs og skemmta okkur,“ sagði Guðbjörg við mbl.is.
Guðbjörg hefur yfirleitt verið í embættiserindum á stóru viðburðunum í körfuboltanum.
„Já, einmitt. Ég fór á EM 2015 og 2017 og gat þá voðalega lítið verið með öllum sem voru komnir þangað til að hafa gaman. Þetta er því ný upplifun fyrir mig og byrjar afskaplega vel,“ sagði Guðbjörg við mbl.is á veitingastaðnum Green Point í miðborg Katowice í morgun en þar fóru íslenska stuðningsfólkið að safnast saman upp úr klukkan 9 að íslenskum tíma.
„Ég hef góða tilfinningu fyrir leiknum á eftir og held að við séum með dálítið „mojo“ með okkur að þessu sinni. Ég giska á að við vinnum tvo leiki í þessum riðli og ætla að trúa því.
Og svo allt þetta fólk sem er mætt hingað. Þetta er náttúrulega bara einstakt, hérna fjölgar með hverri mínútunni. Þegar við komum í gærkvöld og vorum að labba hérna í miðborginni sáum við eiginlega bara Íslendinga.
Þetta fólk mun gera gæfumuninn á pöllunum hérna í Katowice,“ sagði Guðbjörg Norðfjörð vígreif við mbl.is.