Villtur bolti hentar vel

Jón Axel Guðmundsson ásamt Viðari Erni Hafsteinssyni aðstoðarþjálfara í Spodek-höllinni …
Jón Axel Guðmundsson ásamt Viðari Erni Hafsteinssyni aðstoðarþjálfara í Spodek-höllinni í gær. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Jón Axel Guðmundsson landsliðsmaður í körfuknattleik telur Ísland eiga góða möguleika gegn Ísrael í fyrsta leik Evrópumótsins í dag en flautað verður til leiks hjá liðunum í Katowice í Póllandi klukkan 12 að íslenskum tíma.

Leikið er í hinni glæsilegu Spodek-höll en þar mætast Belgía og Frakkland klukkan 15 og Slóvenía og Pólland klukkan 18.30 en þessar sex þjóðir skipa D-riðil keppninnar.

Fjórar þeirra komast áfram í 16-liða úrslit og leikurinn gegn Ísrael í dag getur haft gríðarlega mikið að segja í baráttunni um að ná þangað.

„Við erum með allan okkar fókus á þessum fyrsta leik, við ætlum okkur að ná í fyrsta sigur Íslands á stórmóti og við sjáum mikla möguleika gegn Ísrael. Við sjáum ýmislegt sem við getum refsað þeim fyrir,“ sagði Jón Axel í samtali við Morgunblaðið í Katowice í gær.

