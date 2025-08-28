Craig Pedersen þjálfari karlalandsliðsins í körfuknattleik sagði eftir tapið gegn Ísrael á Evrópumótinu í Katowice í dag, 83:71, að staðan væri einföld fyrir leikinn gegn Belgíu á laugardaginn. Ísland þyrfti sigur þar og ekkert annað.
„Ég er að sjálfsögðu dálítið vonsvikinn með úrslitin en ég tel að við höfum spilað vel og komið okkur í góð færi í leiknum en hefðum þurft að hitta betur.
Þeir byrjuðu seinni hálfleikinn mjög vel, nýttu líkamlega burði sína undir körfunni til að skora auðveldar körfur. Okkur tókst að komast í góð skot sem hefðu getað haldið okkur lengur inn í leiknum," sagði Pedersen við mbl.is eftir leikinn.
Martin Hermannsson var sérstaklega óheppinn með sín skot og nýtti ekki góð færi að þessu sinni.
„Já, það er rétt en um leið kom hann öðrum leikmönnum í góð færi og átti margar góðar sendingar á Tryggva í fyrri hálfleik sem héldu okkur inni í leiknum. Hann spilaði vel en vonandi nær hann að laga hittnina fyrir næsta leik," sagði Pedersen.
Tapið gegn Ísrael þýðir að Ísland verður að vinna Belgíu á laugardaginn til að eygja von um að komast áfram úr riðlinum.
„Já, það er mjög einfalt. Við þurfum sigur. Fyrst skoðum við þennan leik aðeins betur, en getum ekki hengt haus yfir honum of lengi. Við þurfum að koma til baka og spila góðan leik á laugardaginn."
Ykkur tókst ágætlega að halda Deni Avdija í skefjum í fyrri hálfleik en hann sýndi gæði sín þegar á leið, ekki satt?
„Já, það er rétt, gæðin hjá honum komu í ljós þegar á leið og það er engin tilviljun að hann spilar í NBA. Hann sýndi í dag hvers vegna hann er þar."
Lokakafli leiksins, með varamennina inni á vellinum, var ansi góður, þú hlýtur að vera sáttur við innkomu þeirra?
„Það er erfitt að sitja lengi á bekknum en allir strákarnir sem komu inn á undir lokin komu inn með miklum krafti. Þeir nýttu tækifærið til að koma sér vel inn í mótið og hrista af sér taugaóstyrkinn sem fylgir því að spila á stórmóti. Það var mjög jákvætt," sagði Craig Pedersen.