Jón Axel Guðmundsson landsliðsmaður í körfuknattleik segir að íslensku leikmennirnir séu búnir að hrista algjörlega af sér ósigurinn gegn Ísrael í fyrstu umferðinni á EM í Katowice í gær.
„Við hugsuðum um hann þegar við komum inn í klefann eftir leik og svo höfum við bara einbeitt okkur að Belgunum eftir það. Þetta verður að vera þannig á svona móti, það er ekki hægt að nálgast þetta öðruvísi," sagði Jón Axel við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.
Hvað veistu um belgíska liðið?
„Þeir eru eins og öll önnur lið með mikið af góðum leikmönnum og við verðum bara að mæta klárir með aðeins meiri orku en í seinasta leik og þá ætti þetta að vera gott á morgun.“
Hefurðu spilað með einhverjum þeirra?
„Ég spilaði með skotbakverðinum Emmanuel Lecomte með Frankfurt fyrir nokkrum árum en að öðru leyti þekki ég lítið til þeirra.
Þeir eru töluvert öðruvísi lið en Ísrael og kannski lið sem hentar okkur aðeins betur. Það er að segja, þeir eru ekki með skotmann í fimmunni eins og Ísraelsmennirnir. Þá getum við verið í varnarleiknum sem við viljum, haldið Tryggva undir körfunni, og sótt grimmar að bakvörðunum þeirra þegar við vitum að Tryggvi er fyrir aftan, tilbúinn til að verja skot.
Í leiknum gegn Ísrael gátu þeir drævað inn og gefið á leikmann fyrir utan þriggja stiga línuna, og lítið sem við gátum gert við því.
Þetta verður klárlega öðruvísi leikur en aðalmálið er að úrslitin verði öðruvísi en í hinum leiknum. Maður verður að gíra sig upp í þetta og mæta af krafti."
Og það er enn talað um að ná þessum langþráða fyrsta sigri á EM.
„Já, við töluðum um það inn í klefa í gær að við erum oft þannig að við erum að venjast hlutunum í fyrsta leik. Við töpuðum fyrir Ítalíu heima en fórum til Ítalíu og unnum. Við töpuðum fyrir Ungverjum úti en fórum heim og unnum Tyrki.
Leikur númer tvö er því oft okkar leikur þannig að núna verður þetta vonandi okkar leikur og það eru allir mjög spenntir fyrir því," sagði Jón Axel Guðmundsson.