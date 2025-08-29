Jón Axel Guðmundsson landsliðsmaður í körfuknattleik er afar stoltur af því hversu margir Grindvíkingar eru mættir til Katowice til að fylgjast með íslenska landsliðinu spila á EM.
Samkvæmt upplýsingum mbl.is er vel á annað hundrað Grindvíkinga í Katowice þessa dagana en Jón Axel er þeirra fulltrúi í íslenska landsliðinu.
„Jahá, Grindvíkingar elska körfubolta. Við fjölmennum alltaf þangað sem körfuboltinn er og það er geggjað að heyra að það séu svona margir Grindvíkingar komnir til að styðja liðið og við bakið á öllum," sagði Jón Axel við mbl.is í Katowice í dag.
„Ísland er lítið land, við þurfum að fá okkar stuðningsmenn, og það var unun að hlusta á þá syngja í stúkunni. Maður fékk gæsahúð um allan líkamann í þjóðsöngnum þegar litla Ísland tók yfir höllina," sagði Jón Axel Guðmundsson.