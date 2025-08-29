Íþróttir | Körfubolti | mbl | 29.8.2025 | 16:10

Já, Gummi Braga er mættur

Jón Axel Guðmundsson
Jón Axel Guðmundsson Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Eins og svo margir fyrrverandi landsliðsmenn Íslands í körfubolta er sá leikjahæsti af öllum, Guðmundur Bragason, mættur til Katowice til að fylgjast með íslenska landsliðinu á EM.

Guðmundur Bragason treður boltanum með tilþrifum. Hann er leikjahæsti landsliðsmaður Íslands. mbl.is/Einar Falur Ingólfsson

Guðmundur er einn af sex fyrrverandi landsliðsmönnum Íslands sem á son í íslenska liðinu en það er Grindvíkingurinn Jón Axel Guðmundsson, leikmaður San Pablo Burgos á Spáni.

„Já, Gummi Braga er mættur. Hann missir ekki af svona móti," sagði Jón Axel þegar föður hans bar á góma í spjalli við mbl.is á hóteli landsliðsins í dag.

„Hann kann þetta allt saman, maður getur alltaf spurt han ráða og hann kemur með einhverja góða mola, eins og eftir leikinn í gær," sagði Jón Axel.

Guðmundur lék með landsliðinu á árunum 1987 til 2003, alls 169 leiki, sem er fimm leikjum meira en sá næstleikjahæsti, Valur Ingimundarson, en Guðmundur náði leikjametinu af honum undir lok landsliðsferilsins.

