Eins og svo margir fyrrverandi landsliðsmenn Íslands í körfubolta er sá leikjahæsti af öllum, Guðmundur Bragason, mættur til Katowice til að fylgjast með íslenska landsliðinu á EM.
Guðmundur er einn af sex fyrrverandi landsliðsmönnum Íslands sem á son í íslenska liðinu en það er Grindvíkingurinn Jón Axel Guðmundsson, leikmaður San Pablo Burgos á Spáni.
„Já, Gummi Braga er mættur. Hann missir ekki af svona móti," sagði Jón Axel þegar föður hans bar á góma í spjalli við mbl.is á hóteli landsliðsins í dag.
„Hann kann þetta allt saman, maður getur alltaf spurt han ráða og hann kemur með einhverja góða mola, eins og eftir leikinn í gær," sagði Jón Axel.
Guðmundur lék með landsliðinu á árunum 1987 til 2003, alls 169 leiki, sem er fimm leikjum meira en sá næstleikjahæsti, Valur Ingimundarson, en Guðmundur náði leikjametinu af honum undir lok landsliðsferilsins.