Litháar ekki í vandræðum

Litháen vann auðveldan sigur á Svartfjallalandi, 94:67, í annarri umferð A-riðils EM 2025 í Tampere í Finnlandi í dag.
Litháen er því líkt og Þýskaland búið að vinna fyrstu tvo leiki sína í riðlinum en Svartfjallaland hefur tapað báðum leikjum sínum.
Staðan í hálfleik var 47:28 og reyndist síðari hálfleikurinn eins konar formsatriði fyrir Litháa.
Rokas Jokubaitis var stigahæstur í leiknum með 21 stig og 12 stoðsendingar fyrir Litháen. Liðsfélagi hans Jonas Valanciunas, leikmaður Denver Nuggets í NBA-deildinni, bætti við 19 stigum og fimm fráköstum.
Nikola Vucevic, leikmaður Chicago Bulls, átti stórleik fyrir Svartfjallaland er hann skoraði 20 stig og tók tíu fráköst.