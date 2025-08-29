Íþróttir | Körfubolti | mbl | 29.8.2025 | 15:27 | Uppfært 15:49

Litháar ekki í vandræðum

Jonas Valanciunas í baráttunni gegn Stóra-Bretlandi á miðvikudag.
Jonas Valanciunas í baráttunni gegn Stóra-Bretlandi á miðvikudag. AFP/Heikki Saukkomaa

Litháen vann auðveldan sigur á Svartfjallalandi, 94:67, í annarri umferð A-riðils EM 2025 í Tampere í Finnlandi í dag.

Litháen er því líkt og Þýskaland búið að vinna fyrstu tvo leiki sína í riðlinum en Svartfjallaland hefur tapað báðum leikjum sínum.

Staðan í hálfleik var 47:28 og reyndist síðari hálfleikurinn eins konar formsatriði fyrir Litháa.

Rokas Jokubaitis var stigahæstur í leiknum með 21 stig og 12 stoðsendingar fyrir Litháen. Liðsfélagi hans Jonas Valanciunas, leikmaður Denver Nuggets í NBA-deildinni, bætti við 19 stigum og fimm fráköstum.

Nikola Vucevic, leikmaður Chicago Bulls, átti stórleik fyrir Svartfjallaland er hann skoraði 20 stig og tók tíu fráköst.

