Íþróttir | Körfubolti | mbl | 29.8.2025 | 18:38

Lokaleikur Íslands fór í framlengingu

Arna Rún Eyþórsdóttir átti mjög góðan leik.
Arna Rún Eyþórsdóttir átti mjög góðan leik. Ljósmynd/FIBA

Íslenska U16 ára landslið stúlkna mátti þola naumt tap fyrir Grikklandi, 77:75, í framlengdum lokaleik sínum í B-deild Evrópumótsins í Istanbúl í kvöld. Úrslitin þýða að Ísland endar í tíunda sæti mótsins.

Leikurinn var í járnum allan tímann og var staðan í hálfleik 30:29, Grikklandi í vil og staðan eftir venjulegan leiktíma 65:65. Að lokum reyndist gríska liðið hins vegar ögn sterkara á spennandi lokakafla.

Arna Rún Eyþórsdóttir leikmaður Fjölnis var stigahæst í íslenska liðinu með 23 stig. Stjörnustúlkan Berglind Katla Hlynsdóttir gerði 17 stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Óábyrg ummæli byggð á röngum forsendum Stefán ekki reynt að fegra hlut sinn Gagnrýndi meðverjendur og bað þá afsökunar Pútín hafi „leikið á“ Trump ef ekkert verður af fundi
Fleira áhugavert
Tveir á slysadeild: Búið að ráða niðurlögum eldsins 50 missa vinnuna hjá Vinnslustöðinni Vissi ekki í hvað stefndi Hörmulegt mál í alla staði