Lokaleikur Íslands fór í framlengingu

Íslenska U16 ára landslið stúlkna mátti þola naumt tap fyrir Grikklandi, 77:75, í framlengdum lokaleik sínum í B-deild Evrópumótsins í Istanbúl í kvöld. Úrslitin þýða að Ísland endar í tíunda sæti mótsins.
Leikurinn var í járnum allan tímann og var staðan í hálfleik 30:29, Grikklandi í vil og staðan eftir venjulegan leiktíma 65:65. Að lokum reyndist gríska liðið hins vegar ögn sterkara á spennandi lokakafla.
Arna Rún Eyþórsdóttir leikmaður Fjölnis var stigahæst í íslenska liðinu með 23 stig. Stjörnustúlkan Berglind Katla Hlynsdóttir gerði 17 stig.