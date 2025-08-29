Craig Pedersen, þjálfari karlalandsliðsins í körfuknattleik, segir að sínir menn séu búnir að hrista af sér tapið gegn Ísrael og einbeiti sér alfarið að leiknum mikilvæga gegn Belgíu á morgun.
Ísland og Belgía mætast þá í annarri umferð D-riðils Evrópumótsins í Katowice í Póllandi en Ísland tapaði 83:71 fyrir Ísrael og Belgía tapaði 92:64 fyrir Frakklandi í fyrstu umferðinni í gær.
„Auðvitað situr tapið í manni en þar sem við gerðum margt gott í leiknum líður manni betur. Við vorum í vandræðum með ákveðna hluti og það réð úrslitum.
Allir eru heilir og það er gríðarlega mikilvægt á svona móti að vera ekki með nein meiðsli að fást við. Leikmennirnir þurfa fyrst og fremst hvíld til þess að vera sem ferskastir í leiknum á morgun," sagði Pedersen þegar mbl.is ræddi við hann á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.
Hvers konar leik má búast við gegn Belgíu?
„Belgar spila öðruvísi körfubolta en Ísraelsmenn og þeir eru með marga góða leikmenn, sem eru samt öðruvísi en afar vel þjálfaðir. Allir leikir hérna eru mjög erfiðir en við hlökkum mikið til að komast aftur inn á völlinn á morgun.“
Þetta er væntanlega sá leikur þar sem sigurmöguleikarnir eru mestir þegar horft er á þá fjóra leiki sem eftir eru?
„Já, vissulega. En við hugsum bara um næsta leik, við vitum að við getum sigrað stóru þjóðirnar og komið á óvart. Belgar eru á sama hátt með augastað á þessum leik sem sigurleik. Það verður því mikil ákefð í leiknum hjá báðum liðum og í svoleiðis leik geta úrslitin orðið hvernig sem er. Ég vona fyrst og fremst að við náum að spila vel.“
Þið lékuð oft við Belga á árunum 2015 til 2019 og unnuð þá þrjá leiki af sjö. Hvað hafa þeir að segja í dag?
„Við höfum sigrað þá nokkrum sinnum en þá voru þeir með aðra lykilmenn en í dag. Þetta verður því öðruvísi. En Belgar eru með góða leikmenn, nokkra stóra með mikla líkamsburði, en ef við getum skapað okkur sömu færin og í leiknum í gær ættum við að eiga góða möguleika.“
Belgarnir áttu aldrei möguleika gegn Frökkum og notuðu alla sína tólf menn. Voru þeir þá ekki farnir að hvíla menn til að einbeita sér að Íslandi?
„Frakkar eru gríðarlega sterkir en Belgar áttu nokkra góða kafla í leiknum og gerðu fína hluti. Við höfum skoðað nánast alla leiki þeirra á undirbúningstímabilinu og vitum því nokkurn veginn hvað þeir vilja gera. Þeir gætu hafa hvílt einhverja en þeir eru með góða breidd og við höfum góða hugmynd um þeirra leik.
Það er gott fyrir bæði lið að hafa þennan hvíldardag þannig að ég held að þetta skipti litlu máli. Bæði liðin munu mæta fersk til leiks á morgun.“
Pólverjar lögðu Slóvena í gærkvöld. Kom það þér á óvart?
„Já, ég hélt að Slóvenar myndu sigra, en Pólverjar útfærðu sinn leik mjög vel. Þeir hittu mjög vel – körfuboltinn er þannig að þú kemst ýmist í góð færi, skorar og vinnur, eða þú kemst í góð færi, hittir ekki og tapar.
Pólski þjálfarinn hrósaði okkur fyrir þau skotfæri sem við komum okkur í gegn Ísrael og sagðist hafa haldið á tímapunkti í leiknum að við myndum sigra.
En Ísrael komst í betri færi og skoraði úr sinum lykilskotum og það réð úrslitum í þeim leik.
Núna einbeitum við okkur að Belgum og reynum að ná góðum leik á móti þeim," sagði Craig Pedersen.