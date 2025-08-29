Strax orðin erfið staða

Ísland stendur höllum fæti í baráttunni um sæti í sextán liða úrslitum Evrópukeppni karla í körfuknattleik eftir ósigurinn gegn Ísraelsmönnum í Katowice í fyrsta leik D-riðilsins í gær, 83:71.
Miðað við fyrir fram áætlaðan styrkleika liðanna sex í riðlinum ætti baráttan um fjórða sætið að standa á milli Ísraels, Belgíu og Íslands.
Nú stendur ísraelska liðið vel að vígi í þeirri baráttu og ljóst að Ísland þarf ekki bara að vinna Belgíu í hádeginu á morgun, laugardag, heldur líka annaðhvort pólsku gestgjafana á sunnudagskvöldið eða Slóvena með Luka Doncic í aðalhlutverki á þriðjudaginn.
