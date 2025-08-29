Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 29.8.2025 | 6:45

Strax orðin erfið staða

Íslensku leikmennirnir voru að vonum niðurdregnir í leikslok.
Íslensku leikmennirnir voru að vonum niðurdregnir í leikslok. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Ísland stendur höllum fæti í baráttunni um sæti í sextán liða úrslitum Evrópukeppni karla í körfuknattleik eftir ósigurinn gegn Ísraelsmönnum í Katowice í fyrsta leik D-riðilsins í gær, 83:71.

Miðað við fyrir fram áætlaðan styrkleika liðanna sex í riðlinum ætti baráttan um fjórða sætið að standa á milli Ísraels, Belgíu og Íslands.

Nú stendur ísraelska liðið vel að vígi í þeirri baráttu og ljóst að Ísland þarf ekki bara að vinna Belgíu í hádeginu á morgun, laugardag, heldur líka annaðhvort pólsku gestgjafana á sunnudagskvöldið eða Slóvena með Luka Doncic í aðalhlutverki á þriðjudaginn.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Sakborningarnir enga iðrun sýnt Tveir bílbrunar í nótt Garðabær stígur skrefið með Kópavogi Svart af síld út af Norðurlandi
Fleira áhugavert
Cook í mál við Trump Lögregla vill ná tali af þremur mönnum „Með þráhyggju fyrir því að drepa börn“ „Síða eftir síðu af bulli og vitleysu“