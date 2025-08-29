Svo hreykinn af öllu þessu fólki

Ægir Þór Steinarsson fyrirliði karlalandsliðsins í körfuknattleik er hæstánægður með þann stuðning sem liðið fékk á fyrsta leik Evrópumótsins í Katowice.
Um eitt þúsund íslenskir áhorfendur voru vel með á nótunum og létu vel í sér heyra allan tímann í leiknum gegn Ísrael.
„Þetta var bara geðveikt, bara gæsahúð. Þegar maður horfði upp í stúku á meðan þjóðsöngurinn var spilaður var ég svo hreykinn af því að allt þetta fólk skyldi vera komið hingað.
Þegar talað er um aðdáendur, er miklu réttara að segja að það séu fjölskylda og vinir sem maður horfir á þarna í stúkunni. Mér þykir rosalega vænt um að hafa allt þetta fólk í kringum okkur og það skuli vera svona hvetjandi," sagði Ægir Þór Steinarsson við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.