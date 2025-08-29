Orri Gunnarsson landsliðsmaður í körfuknattleik segir að leikmenn íslenska landsliðsins séu steinhættir að hugsa um tapleikinn gegn Ísrael í gær.
Ísland mætir Belgíu klukkan 12 á morgun á Evrópumótinu í Katowice og Orri sagði við mbl.is á liðshótelinu í pólsku borginni í dag að undirbúningurinn gengi vel.
„Við fórum strax farnir að einbeita okkur að leiknum við Belga og það þýðir ekkert að vera að svekkja sig of mikið á hinu. Hér er spilaður leikur eftir leik – þetta fór svona í gær – en við fórum beint eftir þann leik á vídeófund til að skoða Belgana og það er það eina sem við hugsum um.“
Hvernig var æfingin í höllinni áðan?
„Það voru allir á fullu, við fórum yfir hlutina fyrir morgundaginn og það gekk vel, ég er mjög glaður með það," sagði Orri sem var í byrjunarliðinu gegn Ísrael og spilaði sinn 17. landsleik. Hann spilaði í 15 mínútur, hitti úr báðum skotum sínum og skoraði 5 stig. Þá tók hann tvö fráköst ásamt því að eiga eina stoðsendingu.
Hvernig er svo síðasti sólarhringurinn fyrir Belgaleikinn?
„Við fórum á vídeófund í morgun og síðan á æfingu og við eigum eftir að fara yfir fleiri hluti. Svo fáum við vídeó send á okkur og skoðum þau í kvöld, þannig að við séum sem best undirbúnir fyrir leikinn á morgun.“
Nú er allt undir gegn Belgum og þið væntanlega einbeittir á að ná sigri?
„Já, við ætlum að vinna, það eru allir á sömu blaðsíðu með það. Ef okkur tekst að gera okkar allra besta þá gerist eitthvað. Þetta er geggjaður hópur, ég er mjög glaður að vera hérna og er bjartsýnn á framhaldið.“
Þekkirðu sjálfur eitthvað til Belganna?
„Nei, ég hef aldrei spilað á móti þeim og þekki held ég engan leikmann í þessu liði. Ég er að sjá þá í fyrsta skipti á þessum vídeófundum núna. Það er líka bara flott, ef maður þekkir þá ekki þá er maður ekkert að velta sér of mikið upp úr þeim," sagði Orri Gunnarsson, Íslandsmeistari úr Stjörnunni og landsliðsmaður.