Íþróttir | Körfubolti | mbl | 29.8.2025 | 13:44

Þjóðverjar ekki í vandræðum með Svía

Dennis Schröder reyndist Svíum erfiður ljár í þúfu í dag.
Dennis Schröder reyndist Svíum erfiður ljár í þúfu í dag. AFP/Heikki Saukkomaa

Þýskaland vann öruggan sigur á Svíþjóð, 105:83, í annarri umferð B-riðils á EM 2025 í Tampere í Finnlandi í dag.

Þýskaland hefur þar með unnið báða leiki sína á mótinu til þessa og er á toppi riðilsins með fjögur stig. Svíþjóð hefur hins vegar tapað báðum leikjum sínum.

Þjóðverjar lögðu grunninn að sigrinum í fyrri hálfleik en staðan að honum loknum var 59:42.

NBA-stjörnur Þýskalands, Dennis Schröder hjá Sacramento Kings og Franz Wagner hjá Orlando Magic, fóru fyrir liðinu í dag.

Schröder var stigahæstur allra með 23 stig auk þess að gefa sjö stoðsendingar og Wagner var skammt undan með 21 stig.

Melwin Pantzar var stigahæstur hjá Svíþjóð með 18 stig.

