Þjóðverjar ekki í vandræðum með Svía

Þýskaland vann öruggan sigur á Svíþjóð, 105:83, í annarri umferð B-riðils á EM 2025 í Tampere í Finnlandi í dag.
Þýskaland hefur þar með unnið báða leiki sína á mótinu til þessa og er á toppi riðilsins með fjögur stig. Svíþjóð hefur hins vegar tapað báðum leikjum sínum.
Þjóðverjar lögðu grunninn að sigrinum í fyrri hálfleik en staðan að honum loknum var 59:42.
NBA-stjörnur Þýskalands, Dennis Schröder hjá Sacramento Kings og Franz Wagner hjá Orlando Magic, fóru fyrir liðinu í dag.
Schröder var stigahæstur allra með 23 stig auk þess að gefa sjö stoðsendingar og Wagner var skammt undan með 21 stig.
Melwin Pantzar var stigahæstur hjá Svíþjóð með 18 stig.