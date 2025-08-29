Tyrkinn úr NBA fór á kostum

Tyrkland vann góðan sigur á Tékklandi, 92:78, í annarri umferð A-riðils á EM 2025 í Ríga í Lettlandi í dag.
Tyrkir eru á toppi riðilsins með tvo sigra en Tékkar hafa hins vegar tapað báðum leikjum sínum til þessa.
Tékkar byrjuðu leikinn betur og voru sex stigum yfir, 21:27, að loknum fyrsta leikhluta. Tyrkir sneru hins vegar við taflinu í öðrum leikhluta og voru átta stigum yfir, 45:37, í hálfleik.
Tyrkland var áfram með undirtökin í síðari hálfleik og vann að lokum 14 stiga sigur.
Alperen Sengün, leikmaður Houston Rockets í NBA-deildinni, fór hamförum í liði Tyrklands og var hársbreidd frá þrefaldri tvennu. Skoraði hann 23 stig, tók tólf fráköst og gaf níu stoðsendingar.
Martin Peterka var stigahæstur hjá Tékklandi, einnig með 23 stig, auk þess að taka fimm fráköst.