Ægir Þór Steinarsson fyrirliði karlalandsliðsins í körfuknattleik segir að dagurinn eftir tapleikinn gegn Ísrael sé miklu frekar dagurinn fyrir næsta leik.
Sem er gegn Belgíu á morgun en Ísland og Belgía mætast á EM í Katowice í Póllandi á morgun, laugardag, klukkan 12 á hádegi að íslenskum tíma.
„Á þessum degi ertu kominn í þann fíling að þú ert tilbúinn til að spila næsta leik. Þú ert búinn að greina það sem gerðist í fyrsta leiknum, fara yfir þetta allt í hausnum, við strákarnir erum búnir að ræða þetta og maður er strax kominn með fiðringinn fyrir því að fara aftur inn á gólfið og gera betur. Tilfinningin er góð," sagði Ægir við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í dag.
Hann sagði að enginn hefði orðið fyrir meiðslum í leiknum í gær og allir æft af krafti í Spodek-höllinni í morgun.
„Nei, það hefur ekkert komið upp. Mér fannst allir komast líkamlega mjög vel frá leiknum sem er mjög jákvætt eftir fyrsta leik. Það þýðir að við komum með fullan kraft inn í leik númer tvö.“
Hvernig er andlegur undirbúningur á milli leikja? Er það gefið mál að menn mæti tvíefldir til næsta leiks eftir tap í þeim fyrsta?
„Já, það eru svo margir landsliðsgluggar þar sem við höfum viljað gera betur eftir fyrsta leikinn. Oftar en ekki höfum við komið í leik númer tvö og sýnt frábæra frammistöðu.
Við erum þannig lið að við erum mjög snöggir að gleyma, fljótir að læra, og erum bara það sterkir í hausnum að við erum klárir í næsta leik. Maður finnur á hópnum, og líka á stuðningsmönnum, að það eru allir súper-jákvæðir og allir súper-tilbúnir til að ná í sigur á móti Belgunum.“
Belgarnir á morgun, hvers konar leikur verður þetta? Þeir töpuðu líka fyrsta leiknum og ætla sér án efa fyrsta sigurinn gegn ykkur.
„Þeir eru bara mjög sprækir. Þetta er lið sem hefur helling af hæfileikum, Belgarnir eru miklir íþróttamenn og góðir í körfubolta. Þetta er eins og allir aðrir leikir, þú þarft að sýna góða frammistöðu í sókn og vörn og halda einbeitingu í 40 mínútur. Þá getum við unnið þá. Þetta er uppskriftin.
Við erum búnir að fara yfir þá og verðum tilbúnir í þetta," sagði Ægir Þór Steinarsson.