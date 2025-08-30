Tyrkland pakkaði saman Portúgal, 95:54, í 3. umferð A-riðils í Ríga í Lettlandi á EM karla í körfubolta í dag.
Leikurinn var aldrei jafn og voru Tyrkir með 11 stiga forystu eftir 1. leikhluta og var staðan 51:27 í hálfleik. Tyrkir héldu svo áfram í seinni hálfleik og sigldu 41 stigs sigur Tyrkja, niðurstaðan
Alparen Sengun, leikmaður Houston Rockets í NBA-deildinni, var atkvæðamestur Tyrkja með 20 stig, 7 fráköst og 5 stoðsendingar.
Tyrkir og Serbar eru efstir í A-riðli með sex stig í þremur leikjum og er næsti leikur Tyrklands gegn Eistlandi á mánudaginn.