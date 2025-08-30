Belgar með í sjötta sinn í röð

Belgar eru mættir á sitt sjötta Evrópumót karla í körfubolta í röð en mæta í dag Íslandi í fyrsta skipti á þeim vettvangi.
Besti árangur þeirra á þessum kafla var árið 2013 þegar þeir komust í milliriðil, samkvæmt þáverandi keppnisfyrirkomulagi, og enduðu í níunda sæti, en Belgar komust líka í 16-liða úrslitin 2015 og 2022. Árin 2011 og 2017 komust þeir ekki áfram úr riðlakeppninni.
Í undankeppninni fyrir þetta Evrópumót unnu Belgar tvo sigra á Slóvökum og óvæntan heimasigur á Spáni, og það dugði þeim til að komast á EM. Þeir töpuðu tvisvar naumlega fyrir Lettum, sem unnu riðilinn, og líka naumlega á Spáni.
