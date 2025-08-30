Logi Gunnarsson á eitt eftirminnilegasta skot í íslenskri körfuboltasögu og hann er mættur til Katowice til að styðja við bakið á íslenska landsliðinu.
Logi, sem lék 147 landsleiki á árunum 2000 til 2018 og er fjórði leikjahæsti leikmaður landsliðsins frá upphafi, var með þegar Ísland lék í fyrsta sinn á EM í Berlín árið 2015.
Þá skoraði hann magnaða körfu sem tryggði Íslandi framlengingu í leik gegn Tyrklandi.
„Ég hef aðeins betri tilfinningu fyrir þessum leik en síðasta leik gegn Ísrael," sagði Logi þegar mbl.is hitti hann í miðborg Katowice í morgun.
„Það er ekkert svo langt síðan við spiluðum við Belgana og unnum þá. Þeir eru kannski þjóðin sem við eigum mestan séns í þó þetta verði erfitt. Þeir eru miklir íþróttamenn og kannski fljótari, hraðari og sterklegri - en þetta er leikurinn sem við eigum séns í.
Við erum búin að spila 11 leiki á stórmóti og bíðum eftir þessum fyrsta sigri en auðvitað vissum við að þetta yrði alltaf brekka. Ég held að sénsinn sé í dag," sagði Logi Gunnarsson.