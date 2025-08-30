Eistar og Ítalir með þægilega sigra

Eistland vann sannfærandi fjórtán stiga sigur á Tékklandi í A-riðli Evrópumóts karla í körfubolta í Riga í Lettlandi í dag, 89:75.
Kristian Kullamae var atkvæðamestur Eista í dag en hann skoraði 16 stig, gaf sjö stoðsendingar og tók sjö fráköst. Hjá Tékkum var Jan Zidek stigahæstur með 14 stig.
Eistland er í 2. sæti A-riðils eftir leikinn en Tékkar sitja í því fimmta.
Í C-riðli unnu Ítalir flottan sextán stiga sigur á Georgíumönnum, 78:62 en leikurinn var spilaður í Limassol í Kýpur.
Saliou Niang var stigahæstur Ítala með fimmtán stig og þá tók hann eitt frákast. Goga Bitadze var atkvæðamestur Georgíumanna með 22 stig og fjögur fráköst.
Ítalir eru eftir þennan leik á toppi riðilsins en Georgía situr í 2. sæti.