Finnst við vera betri

Styrmir Snær Þrastarson þekkir vel til körfuboltans í Belgíu eftir …
Styrmir Snær Þrastarson þekkir vel til körfuboltans í Belgíu eftir að hafa leikið þar undanfarin tvö ár. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Styrmir Snær Þrastarson er sá landsliðsmaður Íslands sem þekkir best belgískan körfubolta. Hann hefur leikið með Belfius Mons í BNXT-deildinni, sameiginlegri deild Belgíu og Hollands, undanfarin tvö ár.

Ísland mætir Belgíu klukkan 12 á hádegi í dag í algjörum lykilleik í D-riðli Evrópumótsins í Katowice en sigur þar er lífsnauðsynlegur fyrir bæði lið eftir ósigra í fyrstu umferðinni á fimmtudaginn.

„Já, ég hef spilað þarna í tvö ár og það eru margir í hópnum sem hafa verið í deildinni þar um leið og ég. Maður er því búinn að hjálpa aðeins til í undirbúningnum fyrir þennan leik og ég er rosalega spenntur að mæta þeim,“ sagði Styrmir Snær þegar Morgunblaðið ræddi við hann í Katowice í gær.

