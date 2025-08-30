Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.8.2025 | 21:15

Fyrsti sigur Evrópumeistaranna

Fyrsti sigur Spánverja á EM. AFP/Jewek Samad

Spánverjar fóru með öruggan sigur af hólmi gegn Bosníu Hersegóvínu, 88:67, í 2. umferð C-riðils í Limassol á Kýpur á EM karla í körfubolta í dag.

Spánverjar byrjuðu leikinn af krafti og voru 14 stigum yfir í fyrri hálfleik, 44:30. 

Ekki hættu Spánverjar í seinni hálfleik og voru komnir í 28 stiga forystu um miðjan 4. leikhluta. 

Santi Aldama var stigahæstur Spánverja með 19 stig.

Spánverjar eru því með 2 stig eftir tvo leiki en þeir töpuðu óvænt fyrir Georgíu í fyrstu umferðinni. Næsti leikur þeirra er gegn Kýpur á morgun.



